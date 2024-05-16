Ziraat Bankkart'ın 175 lira hediyeli kampanyası bugün başladı

Kampanyadan Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile yararlanabilirken kampanyaya dahil olmak için ilk alışverişlerinden önce Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr'den veya kısa mesaj ile katılım gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Her müşteri tek katılım hakkına sahip

Toplamda en fazla 175 lira değerinde Bankkart Lirası kazanılabilen, müşteri bazlı olan ve bir müşterinin sadece bir kez yararlanabildiği kampanyaya kısa mesaj ile katılım sağlamak için M Oil için MOIL yazıp 4757'ye ve TotalEnergies için TE2024 yazıp 4757'ye banka nezdinde kayıtlı operatörlerine ait cep telefonu numaralarından kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor.

Bankkart Liralar 7 Temmuz'da yüklenecek

Koşulları yerine getiren müşterilere Bankkart Liralar 7 Temmuz'da yüklenecek ve 7 Ağustos'a kadar Bankkart anlaşmalı M Oil ve TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek. 7 Ağustos'a kadar kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos'ta geri alınacak. Bankkart ücretsiz kartların dahil olmadığı kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilirken ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecek.