Ziraat Katılım'dan 151,3 milyon TL net kâr

01 Ağustos 2018

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yılın ilk yarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım'ın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 29 artışla 18,4 milyar TL'yi aştığını ifade eden Özdemir, toplanan fonların yine aynı döneme kıyasla yüzde 34 artışla 13,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25 artışla 14,6 milyar TL'ye ulaşırken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, 2018 yılının 2. çeyreğini 151,3 milyon TL net kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, yurt içinde 39 ilde 72 şube ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Ziraat Katılım müşterilerinin bankacılık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla 'Ücretsiz Ortak ATM' sistemine dahil olduk. Bankamız ile Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Vakıf Katılım bankaları arasında imzalanan protokol kapsamında 'Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı' projesi hayata geçirildi. Türkiye genelinde 15 bine yakın ATM'den 'Hesaptan Para Çekme, Hesaba Para Yatırma, Bakiye Sorgulama' işlemlerinin ücretsiz yapılması hizmeti müşterilerimize sunulmuştur."

Savunma sanayisinde iş birliği

Metin Özdemir, Ziraat Katılım ile SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'nin savunma sanayisine yönelik ürün ve teknolojinin milli kaynaklarla üretilmesi, geliştirilmesi ve dış bağımlılığın azaltılması amacıyla gerçekleştirdikleri iş birliği protokolünü 16 Mayıs'ta Ankara'da kamuoyuna ilan ettiklerini anımsattı.

Ziraat Katılım ve SSTEK Savunma Teknolojileri AŞ'nin ülkede faaliyet gösteren ve teknolojiyi geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli firmaların desteklenmesi amacıyla düşünülen Kâr-Zarar Ortaklığı, Ortak Yatırımlar veya İştirak modeli ile bağlı ortaklıklar kurma konusunda iş birliği yapmak amacıyla bir araya gelerek protokol imzaladıklarını belirten Özdemir, "İmzalanan protokol ile özellikle yurt dışında üretilen ve yurt içinde üretim imkanları sınırlı olan savunma sanayiine yönelik imalatların yurt içinde milli kaynaklarla sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve dışa bağımlılığı azaltıcı adımlar atarak ülkemiz kaynaklarının yurt içinde kalması ve söz konusu yetkinliklerin yerli kaynaklar ile edinilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kira sertifikası ihraçalrı 2,9 milyar TL'ye ulaştı"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, banka olarak yılın ilk yarısında 4 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamlandıklarını belirtti.

Ziraat Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen bu ihraçlardan 650 milyon TL fonlama temin edildiğini bildiren Özdemir, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep geldiğini vurguladı.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracının 2,9 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti.

"KOBİ'lere 90 milyon TL'lik Nefes Kredisi verdik"

Metin Özdemir, Ziraat Katılım ile TOBB arasında 31 Mart'ta imzalanan protokolle, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun koşullarda kullandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Nefes Kredisi ürününün ilk defa katılım bankaları aracılığı ile müşterilere sunulması sürecinde, Ziraat Katılım olarak yerlerini aldıklarını aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'lere aylık 0,99 kâr oranı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade imkanı sağlanmış olup, piyasa koşullarının altında bir finansman maliyetiyle finansman kullandırımı gerçekleşmiştir. Ziraat Katılım olarak, 4 Temmuz'da tamamlanan Nefes Kredisi projesi kapsamında, 500'ün üzerindeki KOBİ müşterimize yaklaşık 90 milyon TL tutarında finansman desteği sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve beraberinde oluşturulan yeni yönetim modeli ile önümüzdeki dönemde yapılacak reformlar ve alınacak tedbirlerle Türkiye 2023 hedeflerine hızlı adımlar ile ilerleyecek. Biz de Ziraat Katılım olarak, katılım bankacılığını geliştirme misyonuyla, 'Paylaştıkça daha fazlası'nı üreterek, ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA