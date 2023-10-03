10. 'Eker I Run' koşusuna 4 bin 500 sporsever katıldı

Başak Nur GÖKÇAM

Uludağ’ın zirvesinden sabah 07: 30’da başlayan 10’uncu Eker I Run’ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ’dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan 10. Eker I Run’da, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları’nın yanı sıra 5K, 15K ve Paten Yarışı gerçekleşti. Etkinliğe ilişkin konuşan Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, “Eker olarak, sporla iç içe bir markayız.

Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanların hayatına dokunduğumuz, onları spor yapmaya teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7’den 70’e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor.

‘Koşuyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10’uncu Eker I Run’da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014’te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run’da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor” dedi.

"2,5 milyon TL'lik bağış hedefliyoruz”

Önceki yıllarda Eker I Run’ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve Milli Takım seviyesine kadar yükselen katılımcılar olduğunu belirten Özge Kiraz, “Eker I Run’ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run’ın 10. yılını Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı. Eker I Run’da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı.

Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları’nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1 milyon 700 bin TL bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2,5 milyon TL'ye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.