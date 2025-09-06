12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Final'e çıktı!
Son dakika haberi... Önce Filenin Sultanları şimdi de 12 Dev Adam ile Türk sporunda tarih yazılmaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası kapsamında Riga'da oynanan maçta İsveç'i deviren A Milli Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (FIBA Erkekler Eurobasket) Çeyrek Final'e yükseldi.
Türk sporu, tarihi bir başarı haftası yaşamaya devam ediyor. Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları’nın ardından, bu kez sahneye 12 Dev Adam çıktı.
A Milli Basketbol Takımımız da EuroBasket’te son sekize kalarak çifte gurur yaşattı.
Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turu maçında A Milli Basketbol Takımımız, güçlü bir oyun sergileyerek İsveç’i 85-79 mağlup etti.
