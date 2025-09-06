Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali'nde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Yarı finalde Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.

Japonya ilk seti aldı

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Japonya, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Milliler geri döndü

İkinci setle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Filenin Sultanları, 25-17’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. Büyük bir özgüvenle oynayan milliler, üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise üstün bir performansla kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı.

Tarihte ilk kez final

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Finalde rakibimiz, bugün oynanacak İtalya–Brezilya yarı finalinin galibi olacak.