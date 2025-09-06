Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finali'nde!
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarih yazdı! Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın yönettiği Japonya’yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası Finali’ne yükseldi. Bangkok’ta oynanan karşılaşmada ilk seti kaybeden millilerimiz, sonraki üç seti alarak büyük bir zafere imza attı. Filenin Sultanları, finalde İtalya–Brezilya maçının galibiyle karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Yarı finalde Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.
Japonya ilk seti aldı
Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Japonya, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
Milliler geri döndü
İkinci setle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Filenin Sultanları, 25-17’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. Büyük bir özgüvenle oynayan milliler, üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise üstün bir performansla kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı.
Tarihte ilk kez final
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Finalde rakibimiz, bugün oynanacak İtalya–Brezilya yarı finalinin galibi olacak.