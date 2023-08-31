17 ülkeden 1000'e yakın yüzücü  Çanakkale Boğazı'nı geçti

Dünyanın en eski yüzme yarışlarından biri olan Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçme yarışmasının 36'ncısı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Avrupa kıtasındaki Eceabat Sahili'nden saat 08.30'da başladı.

12 kategoride yarış

Bu yıl 17 ülkeden 1000'e yakın yüzücünün katıldığı ve Çanakkale Deniz Müzesi'nde sona eren yarışlar, 12 kategoride gerçekleştirildi.

Genel klasman erkeklerde 48 dakika 48 saniyeyle Mertcan Yıldırım birinci, 49 dakika 1 saniyeyle Emir Alp Maltepe ikinci, 49 dakika 13 saniyeyle Batuhan Sağın üçüncü; genel klasman kadınlarda 48 dakika 44 saniyeyle Cery Edwards birinci, 51 dakika 24 saniyeyle Çiğdem Topaloğlu ikinci, 52 dakika 6 saniyeyle Ezgi Candan üçüncü oldu.

Paralimpik klasmanında 1 saat 4 dakika 25 saniyeyle Recep Tula birinciliği, 1 saat 6 dakika 43 saniyeyle İsmet Ayık ikinciliği, 1 saat 26 dakika 47 saniyeyle Hasan Gökhan Kotan da üçüncülüğü elde etti. Yüzme yarışına katılan eski Devlet Bakanı Kür şat Tüzmen, “Yerli ve yabancı çok katılımcı var. Yabancı katılımcılar yarıştan sonra kalacaklarını söylediler. Çok güzel. Yüzücüleri ve ailelerini yarıştan sonra bir hafta, 10 gün tutabilirsek turizmimize de katkı sağlamış oluruz” dedi.