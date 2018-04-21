17 Yaş Altı Milliler Avrupa Şampiyonası'nı 3. tamamladı
Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında ev sahibi ekiple karşı karşıya gelen Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar milli takımı, müsabakayı 25-21, 25-20, 21-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 üstün tamamladı.
Milli takım, bu sonuçla kürsünün üçüncü basamağında yer almayı başardı.
Kaynak: AA