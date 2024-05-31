28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası başladı

Şampiyonaya 12 ülkenin katılmasına rağmen sporcu sayısının 1675 olduğu belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, etkinlikte Türkiye'yi 350 sporcunun temsil ettiğini belirtti.

"Bu çocuklar, Türk karatesinin geleceği. Avrupa şampiyonu olarak, 51 ülke arasından birinci olarak geldik. Türk karatesi zirvede. Sporcuların arkasından gelen bu sporcuların da ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Yıldız ve minik sporcularımız çok güzel maçlar yapıyorlar" diyen Uğuz, Fas'ta gerçekleştirilen Premier Lig müsabakalarından güzel sonuçlar almayı ümit ettiklerini kaydetti.

"2027 yılında Avrupa oyunları İstanbul'da yapılacak"

Karatenin olimpiyat oyunlarına yeniden dahil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Uğuz, "Gençlik olimpiyatlarında ve Avrupa oyunlarında karate devam ediyor. 2027 yılında Avrupa oyunları İstanbul'da yapılacak. Avrupa oyunlarında karatenin yerini koruması için kendi olimpiyat komitemizle ve Avrupa olimpiyat komitesinde Hasan Arat başkanla sürekli temas halindeyiz. Avrupa oyunları ve gençlik oyunlarının akabinde karate tekrar olimpiyatlarda olacaktır. Olimpiyatlarda aldığımız 13 rekor madalyanın 4'ü karatedendi. Eminim yine karate olimpiyatlarda olduğunda biz de en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.