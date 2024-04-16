8 gün, 8 etap bin 88 km’lik forma savaşı

Emre Ergül

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan pazar günü Antalya Düden Parkı’ndan start almak için gün sayıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ProSeries kategorisinde ülkemizdeki tek yol yarışı olan 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak.

21-28 Nisan tarihleri arasında bu 25 takımdan 175 sporcu, Antalya, Kemer, Kalkan, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa (Spil Dağı), Çeşme, İzmir ve İstanbul’dan oluşan 8 etapta, bin 188 kilometre boyunca ter dökecek. ABD, Almanya, Belçika, Çin, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Malezya, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Japonya’dan 25 takımın katıldığı TUR 2024’te ülkemizi; Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Bisiklet Takımı ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı temsil edecek.

Türk takımları, kadrolarında yer alan Türk ve uluslararası yıldızları ile dev mücadelenin heyecanına ortak olmak için pedal çevirecek. Türk bisikletinin pistte parlayan yıldızlarından 19 yaşındaki Ramazan Yılmaz da Adria Mobil kadrosunda ülkemizi temsil edecek. Bin 188 kilometrelik yolun sonunda kazanan bisikletçi, TUR 2024’ün “Lider Forması” olan “Turkuaz Forma”nın sahibi olacak. Yarışlar, Eurosport ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.