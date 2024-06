98. Gazi Koşusu heyecanı sonuçlandı... 2024 Gazi Koşusu'nu hangi safkan birinci bitirdi?

Takip Et

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'cisi düzenlendi.

3 yaşındaki 17’si erkek, 5’i dişi olmak üzere 22 İngiliz tayının yarıştığı koşuyu, Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunda birinci gelen safkan "Dragon Flame", sahibi Agun'a 3 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.

98. Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen yarışın ardından "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk" ifadelerinde bulundu.

Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu öncesinde, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yarışseverler müzik dinletileri ve animasyonlarla unutamayacakları bir gün geçirdi.

Gazi Koşusu'nun son metreleri

98. Gazi Koşusu’nu Dragon Flame, Akın Sözen ile kazandı. #GaziKoşusu pic.twitter.com/SXyhBoURv0 — Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) June 30, 2024

Yarışta koşan atlar şöyle sıralandı

Gazi Koşusu'nu üst üste kazanma rekoru hangi jokeyde?

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92'inciyi "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt; 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey kim?

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu. Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

En iyi derece Bold Pilot'a ait

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.