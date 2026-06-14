A Milli Takım Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı
24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Vancouver'da oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük kurmakta zorlanmayan milliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince turnuvaya puansız başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.
Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan mücadelede Ay-Yıldızlılar, topa daha fazla sahip olmasına rağmen skor üretmeyi başaramadı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, kanatlardan geliştirdiği ataklar ve uzaktan şutlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ancak aradığı golü bulamayan milliler, 27. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düştü. Paul Okon-Engstler'in pasında topla buluşan Irankunda, Avustralya'yı 1-0 öne geçirdi.
Golden kısa süre sonra Abdülkerim Bardakcı'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta top direkten dönerken, ilk yarı Avustralya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya Kenan Yıldız hamlesiyle başlayan Türkiye, özellikle sol kanattan geliştirdiği ataklarla beraberlik golünü aradı. Arda Güler'in serbest vuruşu, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'nün şutları ile Zeki Çelik'in yakaladığı fırsatlar Avustralya kalecisi Patrick Beach'i geçemedi.
Savunmada yakalanan boşluğu değerlendiren Avustralya, 75. dakikada Metcalfe'in uzak mesafeden kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda baskısını artıran Türkiye, rakip savunmayı aşamayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.