A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.
Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.
Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.
A Milli Takım kadrosu şu oyunculardan oluştu:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı