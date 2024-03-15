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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la, 28 Mart'ta Avusturya ile karşılaşacak.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takım kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı