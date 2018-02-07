A Milliler kapalı gişe

07 Şubat 2018

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynadığı iki maçı kazanarak liderliğe yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerin ikinci penceresinde İsveç ile deplasmanda karşılaşacak.

Stockholm’deki Hovet Arena’da 23 Şubat’ta oynanacak maç öncesinde, İsveçliler maça yoğun ilgi gösteriyor. İsveç Basketbol Federasyonu’ndan gelen açıklamaya göre 7 bin 500 kişilik salonda oynanacak maçın biletlerinin tamamı tükendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Letonya'yı Bursa'da 85-73, ikinci maçında ise Ukrayna'yı Kiev'de 67-60 mağlup ederken Bursa'da tribünlerin tamamını dolduran ve Kiev'de de millileri yalnız bırakmayan Türk taraftarlar da verdikleri destekle elemelerin yıldızı olmuştu. Bursa’daki kapasiteli Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar 6 bin 500 kişilik salonun tamamını doldurarak, galibiyete büyük katkı sağlamıştı.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan 12 Dev Adam, ikinci pencerede oynayacağı ilk maçında 23 Şubat'ta İsveç, ikinci maçında ise 26 Şubat'ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Elemelerde ilk turun üçüncü penceresindeki maçlar ise Haziran ayında oynanacak. Üç pencerede oynanan maçların ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar ikinci tura yükselerek 4,5 ve 6’ncı penceredeki maçları oynamaya hak kazanacak.