Google Haberler

Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi

TFF, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar