Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi
TFF, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.
