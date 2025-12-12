Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Avrupa arenasında sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı tablosu güncellendi.

Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftayı Monaco deplasmanında geçiren Galatasaray, sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve puanını 9’da tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, 7. maçta sahasında Atletico Madrid’le karşılaşacak.

Fenerbahçe puan getiren tek temsilcimiz oldu

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde Brann’a konuk oldu ve rakibini 4-0’lık net bir skorla geçerek puanını 11’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta iç sahada Aston Villa’yı ağırlayacak.

Samsunspor ilk kez kaybetti

Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, evinde AEK ile oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar, grup etabının son haftasında Mainz deplasmanına gidecek.

Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması yeniden şekillendi. Güncel tablo şöyle:

6 - Hollanda: 65.700

7 - Portekiz: 63.267

8 - Belçika: 57.750

9 - Türkiye: 47.800

10 - Çekya: 45.100

11 - Yunanistan: 42.513