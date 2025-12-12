Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Avrupa’da sahne alan Galatasaray ve Samsunspor haftayı puansız kapatırken, ülke puanına bu hafta katkı yapan tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin Brann deplasmanındaki 4-0’lık galibiyeti sonrası Türkiye’nin UEFA sıralaması da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
Avrupa arenasında sahaya çıkan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor’un oynadığı karşılaşmaların ardından ülke puanı tablosu güncellendi.
Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftayı Monaco deplasmanında geçiren Galatasaray, sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve puanını 9’da tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, 7. maçta sahasında Atletico Madrid’le karşılaşacak.
Fenerbahçe puan getiren tek temsilcimiz oldu
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde Brann’a konuk oldu ve rakibini 4-0’lık net bir skorla geçerek puanını 11’e çıkardı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta iç sahada Aston Villa’yı ağırlayacak.
Samsunspor ilk kez kaybetti
Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, evinde AEK ile oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar, grup etabının son haftasında Mainz deplasmanına gidecek.
Bu sonuçların ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması yeniden şekillendi. Güncel tablo şöyle:
6 - Hollanda: 65.700
7 - Portekiz: 63.267
8 - Belçika: 57.750
9 - Türkiye: 47.800
10 - Çekya: 45.100
11 - Yunanistan: 42.513