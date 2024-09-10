Afyonspor'da başkanlık karmaşası! Nail Azbay'dan gündem olacak sorular: "Kulübü kim kime vermeyecek?

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Afyonspor için "Sportif A.Ş. kuruyoruz, Çarşamba günü açıklama yapacağız" açıklaması sonrası gözler bugüne çevrilmişti. Ancak bugün herhangi bir basın toplantısı yapılmadı.

Gazeteci Nail Azbay, bu gelişme üzerine X hesabı üzerinden sorular sordu ve önemli noktaların altını çizdi.

"Kulübü kim kime vermeyecek?"

Burcu Köksal’ın mecliste yaptığı "Takımı vermezlerse BAL Liginden bir takım alır, 5 yılda Süper Lige çıkarırız" açıklamasına dikkat çeken Azbay, bu sözlerin sadece kendisinin mi dikkatini çektiğini sorarak "Kulübü kim kime vermeyecek?" diye sordu.

Ayrıca, Köksal’ın söz ettiği planın maliyetine de dikkat çeken Azbay, BAL Ligi’nden bir takım çıkararak Süper Lig’e yükselmenin mi, yoksa 2. Lig’den bir takımı Süper Lig’e taşımanın mı daha az maliyetli olduğunu sorguladı.

"Kulübün başkanı kim?"

Azbay, Afyonspor’un başkanlık konusunda yaşadığı karmaşayı da gündeme getirdi. Son genel kurulda Niyazi Ertaş’ın başkan seçilmesine rağmen, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde kulübün başkanı olarak Erkan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarında ise Nadir Güzbey’in görünmesi dikkat çekti. Azbay, bu durumu "Resmi kurumlar arasında bir koordinasyon eksikliği mi var?" sorusuyla sorguladı.

Ayrıca, Sportif A.Ş. kurulması durumunda bu kulübü hangi ismin şirkete devredeceği konusunda da belirsizlik olduğunu belirtti.

"Kasıtlı olarak hedef mi şaşırtılıyor"

Azbay’ın eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun kulüp yönetimi ve başkanın kim olduğunu bilip bilmediğini soran Azbay, "Yoksa kasıtlı olarak hedef mi şaşırtıyor?" diyerek Kasapoğlu'na yönelik çarpıcı bir soru sordu.

"Kulübün resmi internet sitesi kapanmış"

Son olarak, Afyonspor’un TFF’ye bildirilen resmi internet sitesi "afjetafyonspor.org"un, ücretinin ödenmemesi nedeniyle kapandığını belirten Azbay, yetkililerin bu durumun farkında olup olmadığını sordu ve "Kulübün internet sitesine bile sahip çıkamamışız, yazık" diyerek eleştirdi.

Gözler yetkililere çevrildi

Afyonspor’daki belirsiz durum, kulüp yönetimi ve geleceği hakkındaki soru işaretlerini daha da artırdı. Gözler şimdi, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.