Ahmet Çakar kalp krizi mi geçirdi? Ahmet Çakar'ın sağlık durumu nasıl? Çakar öldü mü?

Yasa dışı bahis soruşturması her geçen gün genişliyor. En son yapılan operasyonda futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı. Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Bugün Ahmet Çakar bir kez daha hastaneye kaldırılırken vatandaşlar son durumunu öğrenmeye çalışıyor.

Ahmet Çakar kalp krizi mi geçirdi?

Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken henüz ailesinden ve hastaneden durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.