Ahmet Çakar'dan ayrılık kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Türk spor basınının dikkat çeken isimlerinden eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol isim YouTube kanalından istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol isimli TouTube kanalından MeritKing.news isimli yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım.

* Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı icin eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerine aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım.