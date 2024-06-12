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Almanya Milli Takımı'nda Pavlovic'in yerine Emre Can kadroya davet edildi

Alman futbolcu Aleksandar Pavlovic, bademcik iltihabı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

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Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Pavlovic'in yerine Borussia Dortmund'un Türk kökenli oyuncusu Emre Can'ı kadroya davet etti.

Nagelsmann, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir defansif orta saha oyuncusu daha düşünüyorduk ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Tecrübeli ve baskıyla nasıl başa çıkacağını bilen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 43 kez milli takım formasını giydi.

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