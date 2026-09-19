Amed Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maç tarihi ve saati...
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed'in konuğu oluyor. Kara Kartal'da hem ligde hem de Avrupa'da işler iyi giderken hedef yine 3 puan... Peki, Amed Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ederken Amed ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kara Kartal milli ara öncesi 3 puanı hanesine yazdırmak isterken Amed ise güçlü rakibini yenip 2. sıraya yerleşme hedefinde... Taraftar mücadeleyi beklerken sık sık "Amed Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Amed Beşiktaş maçı ne zaman?
Amed Beşiktaş maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Trossard için soru işareti
Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, hafta içi Olimpik Marsilya karşısındaki maçta ağrıları sebebiyle forma giyememişti. Oyuncunun Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahada olup olmayacağı, bugünkü son idmanın ardından belli olacak.
İlk randevu
Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.