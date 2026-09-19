Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı, kadroda var mı?

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Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Her iki takım da 3 puanı hedeflerken Galatasaraylı taraftarlar Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in son durumunu merak ediyor. İşte "Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı" sorusunun yanıtı...

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen bu akşam Trabzonspor maçında oynamayacak. Aslan'ın 23 kişilik kamp kadrosunda Nijeryalı yıldız Osimhen yer almadı.

27 yaşındaki yıldızın Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyor.