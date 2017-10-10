Ampute Milli Futbol Takımı'na Turkcell'den ödül

10 Ekim 2017

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi yenen milli takımın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Final maçı sonrası Ampute Milli Takımı'na 200 bin lira tutarındaki ödülü veren Bütün, yaptığı açıklamada, millilerin başarılarıyla her zaman kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Ampute Milli Takımı'mız her şeyin en iyisini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Ampute Milli Takımı'nın yüreğiyle oynayarak Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye hediye ettiğini belirten Bütün, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar, hem oynadıkları oyun hem azimleri hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki aslında Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı gönderin en üstüne çekmek onlar için ödüllerin en büyüğü. Ampute Milli Takımı'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımı'mızın gönüllerimizdeki yeri hiçbir zaman kaybolmaz."

Kaynak: AA