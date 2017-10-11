Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde parkeye çıkıyor

11 Ekim 2017

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor. Anadolu Efes, açılışı kendi sahasında geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe Doğuş'a elenen Real Madrid ile yapacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:00’de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Elçin Sangu gerçekleştirecek.

Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun farklı bir amaç için kullanılacak olmasından ötürü bu sezon maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Lacivert-beyazlı takım yenilenen kadrosuyla bu yıl Final Four oynamayı hedefliyor.

26. kez karşı karşıya

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 26 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Avrupa Ligi'nde iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada Türk temsilcisi 6 galibiyet ve 18 mağlubiyet elde etti.

Avrupa arenasındaki 592. maçı

Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 591 karşılaşmada 333 galibiyet ve 258 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 56,3) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 344. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 343 karşılaşmada 176 galibiyet ve 167 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 51,3) aldı.