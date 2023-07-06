Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için anlaşma sağlandı
Fenerbahçe Futbol A.Ş profesyonel futbolcusu Arda Güler'in İspanyol kulübü Real Madrid'e transferi konusunda, oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 20 milyon euro bedelle feshi karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.
Haber Merkezi
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Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada, transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından Fenerbahçe kulübüne azami 10 milyon euro bonus bedeli ödeneceği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde, Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir" denildi.