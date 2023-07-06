Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için anlaşma sağlandı

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada, transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından Fenerbahçe kulübüne azami 10 milyon euro bonus bedeli ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde, Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir" denildi.