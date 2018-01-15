Arda Turan imzayı attı

15 Ocak 2018

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Turan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Toplantıda konuşan turuncu lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer ediyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan sponsorlarımıza da büyük teşekkür ediyorum çünkü onlar olmasaydı transferi yapamazdık" dedi.

"Atılacak bu imza tüm Başakşehir camiasını mutlu etti. 2.5 yıl bedelsiz kiralama maliyetiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Bu basın toplantısında bazı detayları tüm şeffaflıkla paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle vurgulayacağım çünkü biz bir şirket statüsü ile yönetiliyoruz ve biz bir şirketiz" diyerek sözlerine devam eden Gümüşdağ şu bilgileri paylaştı:

"Bunu yapmak zorunda değiliz ama şeffaflık adına yapacağım. Yarım sezon 2 milyon euro + bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro + bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk bizde olacak. Arda Turan'ın bonservisine yüzde 25 oranında bir başka deyişle ortak olduk. Önümüzdeki sezon Arda Turan satılırsa yüzde 20, önümüzdeki sezon satılırsa yüzde 25'lik bir bedel ödeyecekler. Bu çok business bir iş oldu. Tabi her şeye rağmen biz burada Arda Turan ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. Amacımız devamını da getirmek. Barcelona ile Başakşehir'in arasında özel bir anlaşma yapıldı. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin euro bedel ödeyeceğiz. Onun dışında da hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Opsiyonumuzda anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak."

"Atletico Madrid'e imza attığım dönemdeki gibi hissediyorum"

Gümüşdağ'dan sonra söz alan Milli futbolcu Arda Turan ise, "Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderkenki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim. Planladığımız hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Göksel Başkan'ın anlattıklarına ve organizasyonlarına çok inanarak geldim. Abdullah Avcı hocamızla abi kardeş gibi her şeyi konuşurduk. Şimdi profesyonel bir oyuncu olarak bu işin içinde olacağım. Hayatımda en çok yapmak istediğim şey olan futbola geri döneceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel Başkan'a da az önce 'Hemen imza törenini yapalım, antrenmana çıkayım' dedim. Fizik olarak hazır değilim. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama maç oynamaya ihtiyacım var. Hocamla beraber bunu konuştum. Başkanım bana 'ne zaman kendini hazır hissedersen futbol oyna' dedi. Beni ne zaman hazır hissederlerse o zaman sahada olacağım. Beni en çok rahatlatan şey bu sözler oldu. Hem maddi hem de manevi olarak şampiyonluk yarışı çok önemli. Gün gün ve maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Her maç bir final olacak. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaraylı taraftarların duygusallığını anlıyorum ama..."

Avrupa'ya Başakşehir ile başarılar kazanarak dönmek istediğini dile getiren Arda, "Böyle bir hayalim var. Hayallerimin hepsini söylemeyeceğim. Umarım hayalleri hep birlikte yaşayarak mutlu oluruz. Benim de kimseyle bir sorunum yok. Herkese başarılar dilemek istiyorum. Galatasaraylı taraftarların duygusallığını anlıyorum. Bu transfer için çok emek veren insanlar var. Bu güzel güne haksızlık etmek istemiyorum. Hizmet ettiğim bir kulüptür. O yüzden kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. İnşallah bu güzelliklere müsaade edersiniz" şeklinde konuştu.