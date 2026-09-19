Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Bu hafta La Liga'da Madrid derbisi oynanacak. Futbolseverler bu maça kilitlenmiş durumda... Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak edilirken "Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, Atletico Madrid'in konuğu oluyor. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbol tutkunları "Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid - Real Madrid maçı 20 Eylül Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Madrid derbisi S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Arda Güler oynayacak mı?
İspanya'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Arda Güler'in bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.