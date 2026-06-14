Avustralya Teknik Direktörü Popovic'ten Türkiye yorumu: Bizim için şok değil

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic, galibiyetin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Popovic, takımının sahada planlı ve dirençli bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.

"Sonuç bizim için şok değil"

Avustralya Teknik Direktörü Popovic, Türkiye karşısında alınan galibiyetin birçok kişi tarafından sürpriz olarak görülebileceğini ancak kendileri açısından beklenmedik olmadığını ifade etti.

Popovic, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil" dedi.

Oyuncularına duyduğu güvenin altını çizen Popovic, "İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var, tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor. Böyle bir maçı kazanmak için çok çalışmanız gerekir. Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor" ifadelerini kullandı.

"Savunmada gövdelerini ortaya koydular"

Takımının savunma performansından memnun olduğunu dile getiren Popovic, oyuncularının mücadele gücüne dikkat çekti.

"Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası'nda maç kazanmak için beklenen de budur." diyen Popovic, Türkiye'nin maç boyunca tehlikeli bir takım olduğunu vurguladı.

Avustralyalı teknik adam, "Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık" şeklinde konuştu.

"Artık önümüze bakmalıyız"

Popovic, basın toplantısında kendisine yöneltilen "Çok büyük bir çoğunluk Türkiye'ye mağlup olacağınızı düşünüyordu. Bu galibiyetle daha çok saygı duyulan bir takım olacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Tecrübeli teknik direktör, "Bilmiyorum, bununla da ilgilenmiyorum. Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci performansına övgü

Popovic, karşılaşmada kalecilerinin de önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin etkili serbest vuruşlarında kritik kurtarışlar yapıldığını söyleyen Avustralya Teknik Direktörü, alınan galibiyetin takımın özgüveni açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.