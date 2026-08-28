Aydınspor’da başkan arayışı LinkedIn’e taşındı

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Aydınspor’da uzun süredir devam eden yönetim sorunu, taraftarları farklı bir çözüm arayışına yöneltti. Kentte kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine taraftarlar, iş dünyasının yoğun olarak kullandığı LinkedIn platformunda ilan yayımladı.

Paylaşılan çağrıyla Aydınspor’un sorumluluğunu almaya hazır iş insanları ve yöneticilere ulaşılması hedeflendi. Başkan arayışının sosyal medyaya taşınması, kulübün yaşadığı yönetim krizini de yeniden gündeme getirdi.

Yalnızca başkan değil, yeni bir yönetim modeli aranıyor

İlanda sadece başkanlık görevini üstlenecek bir isim değil, kulübün sportif, idari ve mali yapısının yeniden oluşturulmasına liderlik edecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Taraftarların yayımladığı duyuruda, başkanlığın yalnızca bir makam olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Mali yapı için gerçekçi plan beklentisi

Başkan adayının Aydınspor’un tarihine, armasına, tribünlerine ve kentle kurduğu bağa sahip çıkabilecek güçlü bir irade ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Adaydan kulübün sportif, idari ve mali yapılanmasına öncülük etmesi, sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetim modeli oluşturması ve güçlü bir yönetim kurulu kurması beklendi. Kulübün mali durumu için gerçekçi bir yeniden yapılanma planının hazırlanması da öncelikli hedefler arasında sıralandı.