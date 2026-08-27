Ferencvaros-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maçının sonucu ne? Trabzonspor'un muhtemel rakipleri kim? Kuralar ne zaman çekilecek?

Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibinin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında yoluna devam edecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Bamidele Yusuf’un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
19. dakikada Adam Nagy’in ortasında topu iyi takip eden O’Dowda’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0
56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.
59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0
79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.
86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0
Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.