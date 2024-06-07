Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler: 'Seviyorsa aday olmasın'

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu.

Halk Tv'ye konuk olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sert sözlerde bulundu.

Ali Koç'un daha önce, "Ben varken şampiyon yapmazlar" sözlerini değerlendiren Yıldırım, "Fenerbahçe'yi seviyorsa aday olmasın" dedi.

Fenerbahçe'nin seneye şampiyon olacağını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl. Şampiyon olamazsam, ilk yıl kongre kararı alırım. İlk sene şampiyonuz.Ali Koç eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa, 'Ben varken şampiyon yapmazlar' dedikten sonra devreden çıkması lazım. Veya söylediğin şartların ortadan kalkması lazım. Söyledikleri neyse, hâlâ bilmiyorum. Bizimkiler net söylemiyor" dedi.

6 yıl sonra neden aday olduğunu da açıklayan Aziz Yıldırım, "Önce kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum. Şampiyon olamadık, camiada hüzün ve mutlu olamama durumu var. En önemlisi ise çocuklar... Esas neden Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe Yönetimi'nin 2 Nisan'dan kongre üyelerini stada çağırması, alınacak kararlara destek vermek istemeleri... Ligden çekilme için insanlar istekli geldi ama yönetim kendine göre karar almış. Onay alınmış gibi kararı açıkladılar. Yönetim korktu. Yöneticiler ceza alacaktı, aday olamayacaklardı. Halbuki biz Fenerbahçe için hapis yattık. Başkan ve yönetici olma haklarını kaybetmekten korktular. Süper Kupa'yı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği ve daha sonra Ali Koç'un gelecek yıl Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda yer almayacağını belirttiği sözlerine ilişkin Aziz Yıldırım, "Ali Koç lider değil, başkan. Başkan herkes olabilir, liderlik ayrı şey. Lider ileriyi görür, bir olayın tedbirlerini alır. Ligden çekilme kararı alıyorlar, SPK var. Sonra vazgeçtiler. İnsanları motive ettiniz ama herkes hayal kırıklığına uğradı" dedi.

"Fenerbahçe para için kendi prensiplerinden vazgeçmez"

Aziz Yıldırım, 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan´ın başkenti Riyad´da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ancak 7 Nisan'a ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Yıldırım, "Fenerbahçe para için kendi prensiplerinden vazgeçmez. Suudi Arabistan'da ne oldu bilmiyorum. Oynanması mı iyi olurdu, oynanmaması mı daha iyi bilmiyorum. Anlatılanları doğru kabul edeceğiz. Ankara'ya kadar ince göndermeler var. Bazen Mart'taki belediye seçimleri üzerinden gönderme yapılıyor, sonra 'Ankara ile aramız iyi' diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe ile sorunu yoktur, ne sorunu olacak. Onun sorunu olmaz, biz ona atıf yapıyoruz. 'Fenerbahçe'ye kötülük yapın' diyeceğini düşünemeyiz"

"Mourinho benim sayemde geldi"

Jose Mourinho ile görüşmesini açıklayan Yıldırım, "Jose Mourinho, benim ve arkadaşlarımın sayesinde geldi. Gizli yapabilirdim ama açık açık görüştüğümü anlattım. Roma'da otelde görüştük ve "Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Kim kazanırsa kazansın gel" dedim. Menajerinin telefonunu verdi ve onunla görüştük. Mahmut Uslu ve Önder Fırat, Porto'ya giderek menajerle görüştü. 15 Milyon €'ya anlaştık, sözleşme hazırlanıyordu. Biz seçilirsek gelecekti. Ali Bey de girmiş devreye, getirmişler. Ben söylemeseydim, getirecekler miydi? Bazı kongre üyeleri İsmail Kartal ile devam etmek istediklerini; altına da Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı'yı getireceklerini söylediler. Ben kazanırsam, Jose Mourinho ile devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım ayrıca, "Stadın adını değiştireceklerdi. Çatıya Atatürk olur mu? Engelleri aşamıyorsa, çatıya koymayacak. Atatürk'ün Kocatepe'deki heykelini koyun, bitti. İlla uçakla geçen insanlar mı görecek" ifadesinde bulundu.