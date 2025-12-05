Ahmet Çakar gözaltına mı alındı? Eski hakem Ahmet Çakar'a bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis faaliyetleri ve maç sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, sabah erken saatlerde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından sürdürülen inceleme, 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir karşılaşmada ortaya çıkan şüpheli bahis işaretleri üzerine başlatılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, aralarında futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Ahmet Çakar gözaltına alındı

Operasyon kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Çakar'ın Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçtiği ve şu sıralarda sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Toplamda ise 46 kişinin gözaltına alındı.

TFF Başkanı duyurmuştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, TFF uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz" demişti.