Beşiktaş Avrupa Ligi maç tarihi ve saati... BJK - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Bu akşam birbirinden heyecanlı müsabakalar futbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Beşiktaş da ilk maçına hazırlanırken mücadelenin tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Rakip ise Fransız ekibi Marsilya... Marsilya, Fransa'da çıktığı 4 maçtan 1 galibiyet 3 yenilgi alırken Beşiktaş ise 4 galibiyet 1 yenilgi aldı. Kara Kartal'da hedef 3 puan... Peki, Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BJK Avrupa Ligi ilk maçı ne zaman?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş muhtemel 11
Nübel, Murillo, Agbadou (Djalo), Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic