Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu’yu PFDK’ya sevk etti.

Sevk gerekçeleri Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi kapsamında değerlendirilirken, her iki isim için de “tedbirsiz sevk” kararı alındı.

Diğer kulüpler ve yöneticiler için de sevk kararları

TFF’nin açıklamasında Süper Lig’de oynanan müsabakalarla ilgili çok sayıda kulüp ve yönetici hakkında ek disiplin sevkleri yer aldı:

* Galatasaray, Samsunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle;

* Eyüpspor yöneticisi Fatih Kulaksız, talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle;

* Çaykur Rizespor ve yönetici Hasan Yavuz Bakır, sosyal medya açıklamaları nedeniyle futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar kapsamında;

* Fenerbahçe, Rams Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle;

* Kocaelispor ve Kasımpaşa, karşılaşmalarındaki talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle;

* Trabzonspor, Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle;

* Beşiktaş, Gaziantep FK maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile sosyal medya açıklamaları nedeniyle;

* Corendon Alanyaspor, Antalyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle;

* Antalyaspor antrenörü Umut Furkan Can, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray’ın YouTube hesabından yapılan açıklamalar da futbolun itibarını zedeleyici ifadeler kapsamında değerlendirilerek kulüp ve yönetici Abdullah Kavukcu hakkında ek sevk kararı doğurdu.