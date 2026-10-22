Beşiktaş-Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Maçın önemli anları? Beşiktaş'ın puanı kaç?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3, haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Beşiktaş savunmasında yaşanan karambol sonrası ceza sahası için sağ çaprazında topu önünde bulan Jean-Philippe Mateta'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR uyarısı sonrası ofsayt sebebiyle gol geçerli sayılmadı.

15 dakikada Crystal Palace’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pino’nun ortaladığı topa altıpas çizgisinin önünde iyi yükselen Richards’ın, Taylan Bulut’un üstünden yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

30. dakikada Crystal Palace’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adam Wharton’un ceza alanına ortasında altıpas önüne gelen meşin yuvarlağa Mateta’nın plase vuruşu kaleci Nübel’de kaldı.

45+1. dakikada Salih Özcan'ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Wilfred Ndidi, ceza sahası sol tarafından gerçekleştirdiği yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Pino’nun ceza alanı dışından sağ kanada gönderdiği pasta topun sahibi olan Khalili’nin, son çizgiye inmeden yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Yeremi Pino’nun altıpas önünden kayarak yaptığı vuruş filelere gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayıldı. 1-1

55. dakikada Beşiktaş savunmadan çıkmak isterken Tiago Djalo’nun sağ kanattan kaleci Nübel’e gönderdiği geri pasta Mateta topu kazandı. Meşin yuvarlağın sahibi olduktan sonra ceza sahasına giren Mateta’nın sol çaprazdan çektiği sert şut ağalarla buluştu. 1-2

73. dakikada Crystal Palace savunmasının hatalı pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Junior Olaitan, iki rakibini çalımladıktan sonra ceza yayı önü sağ çaprazından yerden çektiği sert şutla skora dengeyi getiren golü kaydetti 2-2