Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan bir sezonda 487 milyon Euro harcama

Her sene zarar açıklayan ve bağımsız denetçilerce "Borca batık" şeklinde tanımlanan Süper Lig'in dört büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un döviz üzerinden yüksek bedelli sözleşmeler imzalaması dikkat çekiyor.

Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon avro, Galatasaray 152,7 milyon avro harcayarak rekor giderlere ulaştı. Beşiktaş'ın 90,1 milyon avro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından 84,1 milyon avro çıktı.

Bu rakamlara son 3 ayın (Mart, Nisan, Mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon avronun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manchester City'nin para ödülü karşılayamıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Manchester City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla.

Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon avro para ödülü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 10 şampiyonun kazandığı para ödüllerinin sezonluk ortalaması ise 99,6 milyon avro.

10 sezonda 3,533 milyar harcama

"Dört büyükler"in son 10 sezonda aynı kalemlerdeki gideri 3 milyar 533 milyon avro oldu. Galatasaray 1 milyar 38 milyon avro, Fenerbahçe 1 milyar 34 milyon avro, Beşiktaş 831 milyon avro ve Trabzonspor 631 milyon avro harcadı. Bu dönemde toplam 540 transfer gerçekleştiren kulüplerde Trabzonspor 158, Fenerbahçe ve Galatasaray 130'ar, Beşiktaş ise 122 futbolcuyla mukavele imzaladı.

Galatasaray'ın harcalamaları

Galatasaray'da bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 98,4 milyon avroyken, bu sezon rekor giderle 152,7 milyon avroya çıkmış durumda.

Fenerbahçe'nin harcalamaları

Fenerbahçe'de 2 kalemdeki gider, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 97,1 avroyken, bu sezon ilk 9 ay itibarıyla 160,2 milyon avro oldu. Böylece Galatasaray gibi Fenerbahçe de harcama rekoru kırdı.

Beşiktaş'ın harcalamaları

Beşiktaş'ın son 10 sezondaki rekor gideri, üst üste kazanılan 2 şampiyonluk sonrası 2017-2018 sezonunda 114,3 milyon avroyla gerçekleşti. Bu sezon yapılan 90,1 milyon avroluk harcama ise önceki 9 sezonun 82,3 milyon avroluk ortalama giderinin üzerinde yer aldı.

Trabzonspor'un harcalamaları

Trabzonspor'un rekor gideri, 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun hemen akabinde geldi. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bonservis ve futbolcu/antrenör ücretleri için 87,5 milyon avro harcadı. Karadeniz ekibinin 9 yıllık ortalama gideri 60,7 milyon avroyken, bu sezon ilk 9 ayda kasadan 84,1 milyon avro çıktı.