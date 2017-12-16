Beşiktaş, galibiyet peşinde

16 Aralık 2017

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, averajla 4. sırada yer alıyor.

İstikrarsız performans

Seri galibiyetler alamamanın sıkıntısını yaşayan siyah-beyazlı ekip, 10 ve 11. haftalarda Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe'yi yendikten sonra istikrarsız bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetlerin ardından üst üste oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek liderle puan farkını 4'e düşürdü. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Her üç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Caner Erkin, 54 gün sonra lige dönebilir

Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir maçında hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç ceza alan Caner Erkin, Vodafone Park'ta uzun bir aranın ardından forma bekleyecek. Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş'in yarın şans vermesi halinde 54 gün sonra bir lig mücadelesinde Vodafone Park'a çıkacak.

Kaynak: AA