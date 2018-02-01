Beşiktaş ile Bursaspor 98. randevuda

01 Şubat 2018

Süper Lig'in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, Bursaspor ile yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 36 puanla 4., Bursaspor ise 25 puanla 10. sırada bulunuyor. Geride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa deplasmanında seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 10 kez misafir takım olarak çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Babel cezalı Beşiktaş, Bursaspor karşısına Ryan Babel'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu takımını Bursa'da yalnız bırakacak. Pepe ve Talisca ceza sınırında Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Bursaspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görürlerse 21. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında görev alamayacak. Vagner Love ve Larin forma bekliyor Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin, siyah-beyazlı forma ile ilk deplasman yolculuğuna çıkacak. İki futbolcu da teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması ile mücadele edecek.

Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları

Beşiktaş, son 15 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 15 maçtan 13'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bursa'daki maçlar

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Bursa'da yapılan 47 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bursaspor'un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

Kaynak: AA