Beşiktaş ile KİPTAŞ'tan yeni ortaklık

İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Çağlayan Tuğal ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt katıldı.

Başkan Arat, KİPTAŞ ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kulübün ihtiyaç duyduğu iş birliklerini ekibinden çok değerli bir isimle yapmamızı önerdi. Ali Kurt'un Beşiktaş kongre üyesi olması da bizim için anlamlı oldu. Tesisleşmenin önemini birçok kez dile getirdik. Süleyman Seba döneminde en önemli tesisleşme hamlesi gerçekleşti. Bugün de bunu daha iyiye götürmek üzere çalışıyoruz.

Bu imza ile KİPTAŞ, Beşiktaş'ın tesisleşme sürecinde çözüm ortağı ve paydaşı olacak. Proje tasarımlarından uygulama sürecinde kadar teknik anlamda müşavirliğimizi üstlenecek. Kulübümüz adına en doğru eşleştirmenin olduğuna inanıyoruz. KİPTAŞ, portföyündeki yüklenicileri bize açacak. Bize teknik müşavirlik ve kontrolörlük yapacak. Biz de bunun denetleyicisi olacağız. Başta Ekrem İmamoğlu ve Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın mal varlığını korumak için her türlü adımları atacaklarını aktaran Hasan Arat, "Beşiktaş'ın gayrimenkulleri hiç iyi yönetilmemiş. Beşiktaş her zaman bu tip ekonomik hamlelere açık olmaya devam edecek. İyi planlanmış ve doğru bir hamle. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bu yönetim kurulu gerçekten çok çalışıyor. İnşallah sportif başarılarımız da beraberinde gelir ve arzuladığımız hamleleri birlikte yaparız." diye konuştu.

'Beşiktaş'ın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak'

İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, iş birliğinin Beşiktaş'ın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacağını kaydetti.

Hasan Arat'ın göreve geldiği günden bu yana tesisleşmede yaptığı çalışmaları takip ettiklerini anlatan Kurt, "Bu işbirliği, Beşiktaş'ın geleceğe daha umutla bakmasını sağlayacak. Beşiktaş'ın sonuna kadar destekçisi olacağız. Bu anlaşma, camiamıza hayırlı olsun. Her türlü tesisleşmede kulübün yanında olacağız." şeklinde görüş belirtti.

'Çok ciddi ve hayırlı bir anlaşma'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de KİPTAŞ ile önemli projelere imza atacaklarına inandıklarını belirterek, "Bu anlaşmayı çok anlamlı ve hayırlı buluyoruz. Beşiktaş'ın geleceği için çok ciddi ve hayırlı bir anlaşma. Hasan Arat'a, Ekrem İmamoğlu'na ve Ali Kurt'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Çağlayan Tuğal ise KİPTAŞ ile 8 aydır iş birliği içinde olduklarının altını çizerek, "KİPTAŞ gibi dinamik bir grup arkanızda olduğunda her projeye güçlü giriyorsunuz. KİPTAŞ'ın geniş ve dinamik bir kadrosu var. Birçok projeyi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunlar yavaş yavaş sizlere aktarılacak. Fulya'da Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir bina yapıyoruz. Şan Ökten Tesisleri'nde de 650 öğrenci kapasiteli bir spor lisesi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı. Hasan Arat, Ali Kurt'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve Kartal heykeli hediye etti.