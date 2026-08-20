Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk ediyor. Siyah-beyazlıların mücadelede sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli olurken, siyah-beyazlılarda teknik direktörün tercihleri dikkat çekti.
Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Trossard, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Lekiatas, Tolordava, Moutachy, Kalik, Slivka, Krekovic, Benchaib, Baldassarra, Debeljuh.
Kaynak: HABER MERKEZİ