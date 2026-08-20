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Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin belirlediği ilk 11'ler belli oldu.

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Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor Ferecvaros'u konuk ediyor. Bordo Mavililer taraftarı önünde ilk maçı kazanarak Macaristan'da oynanacak rövanşa avantajlı bir skorla gitmeyi hedefliyor. Papara Park'ta 20:00'de başlayacak maç öncesi Trabzonspor ve Ferencvaros'un ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Onana, Benjamin, Salah, Umut, Pina, Nwaiwu, Onauchu, Cenk, Cabral, Melih, Saviol

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