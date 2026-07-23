Google Haberler

Beşiktaş-Midtjylland maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evinde Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beşiktaş-Midtjylland ilk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi sınavını UEFA Avrupa Ligi'nde verecek. Siyah-beyazlı ekip, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafson, Kristensen, Han, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Franculino, Etim, Osorio.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar