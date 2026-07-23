Beşiktaş-Midtjylland ilk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi sınavını UEFA Avrupa Ligi'nde verecek. Siyah-beyazlı ekip, 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafson, Kristensen, Han, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Franculino, Etim, Osorio.