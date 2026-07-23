Filenin Sultanları yarı finale çıktı mı? Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşıyor. Mücadeleyi izleyemeyen vatandaşlar son durumu merak ediyor. Bu sebeple de "Filenin Sultanları yarı finale çıktı mı", "Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç" diye soruyor.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı... Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Kanada ile yarı finale çıkmak için mücadele veriyor. Skor merak edilirken peş peşe gelen soru "Filenin Sultanları yarı finale çıktı mı", "Türkiye Kanada voleybol maçı kaç kaç" oluyor.
Filenin Sultanları yarı finale çıktı mı?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Kanada maçı devam ediyor. İlk seti 25-22 Kanada kazandı. İkinci set oynanıyor.
Filenin Sultanları Kanada'yı geçerse ABD-Çin eşleşmesinin galibi ile oynayacak.