Taraftarın oylarıyla belirlendi: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i, taraftarların oylarıyla belirlendi. Kadroda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi dünya yıldızları yer aldı.
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FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)
Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)
Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA