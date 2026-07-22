FİLENİN EFELERİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonların kalbi Filenin Efeleri ile atacak. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Şimdi bir tarih daha yazmak isteyen Filenin Efeleri'ni voleybolseverler yalnız bırakmak istemezken mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "ürkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Filenin Efeleri maçı ne zaman?

Finaller, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Slovenya ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da oynayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup olmuştu.