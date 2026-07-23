Fenerbahçe'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti

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Fenerbahçe'de yönetim kurulunda görev yapan 7 isim görevlerinden ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, istifaların kabul edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

KAP'a yapılan bildirimde, yönetim kurulu üyeleri Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir'in 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

İstifa eden isimler arasında, geçmişte de Fenerbahçe yönetiminde görev yapan Mahmut Nedim Uslu'nun da yer alması dikkat çekti.

Kulüp açıklamasında, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacağı bildirildi.