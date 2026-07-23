Filenin Sultanları Kanada’yı devirdi, yarı finale yükseldi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya geldi. Turnuvada üst üste sekizinci kez çeyrek finale kalan milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’inden galibiyetle ayrılmıştı.

İlk set Kanada’nın

Karşılaşmaya etkili başlayan Kanada, çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Türkiye, seti 25-21 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette büyük geri dönüş

Milliler, üçüncü sette 17-12 geriye düşmesine rağmen üst üste aldığı sayılarla önemli bir geri dönüşe imza attı. Seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette rakibine üstünlük kuran Türkiye, seti 25-17, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak yarı final biletini aldı.

Filenin Sultanları, final bileti için Çin ile ABD arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.