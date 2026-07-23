Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye rakibi kim oldu?
Filenin Sultanları bugün 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada ile karşılaştı. Millilerimiz büyük bir mücadele örneği sergiledi ve yarı finale yükseldi. Milyonlar sevinç yaşarken şimdi sıkça "Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Kanada'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şimdi yarı final mücadelesinin tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte detaylar...
Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?
Filenin Sultanları ABD-in mücadelesinin kazananı ile yarı finale çıkacak. Müsabaka 25 Temmuz'da oynanacak fakat saat henüz belli olmadı.
Öte yandan karşılaşma yine TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Final Mücadelesi ise 26 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.