Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye rakibi kim oldu?

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2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Kanada'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Şimdi yarı final mücadelesinin tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. İşte detaylar...

Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları ABD-in mücadelesinin kazananı ile yarı finale çıkacak. Müsabaka 25 Temmuz'da oynanacak fakat saat henüz belli olmadı.

Öte yandan karşılaşma yine TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Final Mücadelesi ise 26 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.