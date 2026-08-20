Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının sonucu ne? Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Maçın önemli anları...

Beşiktaş tur kapısını araladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh’un kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas’ın çelmeye çalıştığı meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0
12. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ortasında kale önünde Murillo, tek dokunuşla topu filelere yolladı. 2-0
29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emirhan’ın ön direkten yaptığı kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas’in çeldiği topu Oh, kale alanı içinde tamamlamak istedi fakat Zalgiris savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
38. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cerny’nin ortasında ceza sahası içinde Oh’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Orkun’un sol taraftan penaltı noktası üzerine ortasında İlhan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
58. dakikada Rıdvan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Oh, Slivka’nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltıyı kullanan Orkun’un vuruşunda top kaleci Svedkauskas’ın solundan ağlarla buluştu. 3-0
68. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Vlahovic’in kafa vuruşunda kaleci Svedkauskas topu çeldi.