Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu

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UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonu lig etabı kuraları çekildi. Konferans Ligi’nde mücadele edecek Trabzonspor ile Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş’ın rakipleri netleşti.

Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri

Trabzonspor, Konferans Ligi lig etabında Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofia ile eşleşti.

Bordo-mavili ekip; Freiburg, Hearts ve Jablonec’i sahasında ağırlayacak. Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofia karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak.

Freiburg

Kızılyıldız (D)

KuPS (D)

Hearts

Jablonec

CSKA Sofia (D)

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

Beşiktaş, Avrupa Ligi lig etabında Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.

Siyah-beyazlılar; Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva’yı sahasında konuk edecek. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim müsabakalarını ise deplasmanda oynayacak.

Marsilya

Bayer Leverkusen (D)

Union Saint-Gilloise

Celtic (D)

Crystal Palace

Omonia (D)

Hapoel Beer Sheva

Hoffenheim (D)