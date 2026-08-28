Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’daki rakipleri belli oldu
Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek Trabzonspor ile Beşiktaş’ın lig etabındaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer Konferans Ligi’nde 6, siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi’nde 8 karşılaşmaya çıkacak.
UEFA organizasyonlarında 2026-2027 sezonu lig etabı kuraları çekildi. Konferans Ligi’nde mücadele edecek Trabzonspor ile Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş’ın rakipleri netleşti.
Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri
Trabzonspor, Konferans Ligi lig etabında Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofia ile eşleşti.
Bordo-mavili ekip; Freiburg, Hearts ve Jablonec’i sahasında ağırlayacak. Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofia karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak.
Freiburg
Kızılyıldız (D)
KuPS (D)
Hearts
Jablonec
CSKA Sofia (D)
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri
Beşiktaş, Avrupa Ligi lig etabında Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.
Siyah-beyazlılar; Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva’yı sahasında konuk edecek. Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim müsabakalarını ise deplasmanda oynayacak.
Marsilya
Bayer Leverkusen (D)
Union Saint-Gilloise
Celtic (D)
Crystal Palace
Omonia (D)
Hapoel Beer Sheva
Hoffenheim (D)