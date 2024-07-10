Beşiktaş yeni sezon hazırlığı için Avusturya'da

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, Graz Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kampa 29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşacak. Bu sene sezona daha hazır ve iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz" dedi ve ekledi:

"3 Ağustos’ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Transferle ilgili çalışmalar yapıyorlar."

Süper Kupa maçı yüzde 80 Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda

Vardar, federasyon yetkililerinin Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına olumlu baktığını söyleyerek, "Maç yüzde 80 Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak" dedi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı.

Kamp kadrosu 32 kişiden oluşuyor

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy ise kampa 15 Temmuz'da dahil olacak. Beşiktaş'ın Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."